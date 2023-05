Pallamano maschile, storica finale

Nella pallamano maschile, per la prima volta una squadra sarda gioca una finale scudetto. Gara 1 fra Raimond e Fasano si giocherà alle 18.15 al Palasantoru. A questo traguardo i sassaresi sono arrivati dopo aver eliminato i favoriti di Bressanone con due vittorie in trasferta. I pugliesi hanno terminato la stagione regolare con gli stessi punti della Raimond ma, avendo una migliore differenza reti, potrà giocare in casa l'eventuale bella.