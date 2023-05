Passaporti, apertura straordinaria dell'ufficio il 2 giugno a Cagliari

Nuovo open day per ottenere il passaporto. A Cagliari l'ufficio della Questura sarà aperto al pubblico in via straordinaria il 2 giugno dalle 9 alle 18 per consentire di avere il documento a quei cittadini che ne hanno necessità prima della data disponibile.

E' sempre necessaria la prenotazione online, disponibile dalle 12 di martedì 23 maggio sul portale https://passaportonline.poliziadistato.it/, possedere Spid o Cie, attivare la funzione “APERTURE STRAORDINARIE” nell'agenda.

Non saranno invece garantite le aperture pomeridiane previste martedì 30 maggio e il 6 giugno.

Dal 30 giugno saranno inseriti in rete circa mille appuntamenti da utilizzare nel mese di luglio.