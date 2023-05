Pastore disperso da giorni a Cardedu

Ricerche ancora senza esito per l'allevatore disperso nel territorio di Cardedu dalla sera del 23 maggio. Di S.M. di 57 anni, non si hanno più notizie da quando si è allontanato dal suo ovile verso il versante collinare di Perdu Pili per recuperare il bestiame. Sul campo sono impegnati 20 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna che hanno perlustrato circa 100 ettari di territorio insieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco con squadre a terra e droni, e numerosi volontari. Le ricerche si sono avvalse anche degli elicotteri.