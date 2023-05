Per sconfiggere i tumori alla tiroide in sala operatoria entro 4 mesi

Per contrastare con successo i tumori alla tiroide occorre intervenire chirurgicamente entro 3 o 4 mesi dalla diagnosi. E' quanto emerge da una ricerca endocrinologica internazione guidata dai professori Fabio Medas e Pietro Giorgio Calò, del dipartimento di Scienze chirurgiche dell'ateneo di Cagliari e pubblicato in questi giorni su Lancet. Una lezione, quella relativa al fattore tempo, che la pandemia da Covid ha reso evidente con l'aumento dell'aggressività, dellle metastasi e del rischio di recidive di questo tipo di tumori proprio a causa dei ritardi dovuti al diffondersi del virus nelle strutture sanitarie. Lo studio in questione ha analizzato i dati precedenti e successivi alla pandemia in 157 reparti di chirurgia di 49 nazioni e quasi 23 mila pazienti con noduli tiroidei dalla citologia indeterminata. In totale oltre 160 autori e quasi 350 collaboratori di tutto il mondo. "Dallo studio - spiegano i ricercatori cagliaritani - è emerso che i pazienti operati durante l'ultima fase del nostro studio, corrispondente al periodo in cui si ha avuto una attenuazione della pandemia (da giugno a dicembre 2021), presentavano, rispetto ai pazienti operati prima della pandemia, carcinomi tiroidei maggiormente aggressivi, in particolare con dimensioni maggiori, con una maggiore incidenza di metastasi linfonodali e con un maggior rischio di recidiva locale".