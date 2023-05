Pestato a morte, il pm chiede 20 anni di carcere per due fratelli di Ghilarza

Gli imputati sono i fratelli di Ghilarza Rubens e Brian Carta, 32 e 28 anni: per loro il pubblico ministero Marco De Crescenzo durante l'udienza nel Tribunale di Oristano ha chiesto 20 anni di reclusione (ovvero 30 ridotti a 20 per lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato). Secondo l'accusa, i due sarebbero responsabili dell'omicidio volontario a scopo di rapina di Tonino Porcu, 78 anni, brutalmente pestato nella sua abitazione a Ghilarza tra il 21 e 22 febbraio 2022, e di un altro tentativo di rapina. La difesa, rappresentata dai legali Agostinangelo Marras, Marco Spanu e Fabio Messina, ha chiesto la derubricazione del reato di omicidio volontario in preterintenzionale, quello di rapina consumata alla vittima in tentativo e l'assoluzione per la tentata rapina. Prossima udienza il 16 giugno per le repliche e la sentenza.