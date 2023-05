Giovannino Pinna indagato per omicidio colposo, giovedì l'interrogatorio

Sarà interrogato giovedì Giovannino Pinna, 35 anni, sopravvissuto al naufragio dello scorso 12 aprile nella acque del Golfo dell'Asinara. Pinna è ora accusato anche di omicidio colposo e del furto dell'imbarcazione in concorso con il cugino, Davide Calvia, ritrovato senza vita dieci giorni dopo l'incidente. Giovannino Pinna era già stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di naufragio colposo. I due cugini mentre la loro barca affondava, avevano lanciato l'SOS e poi erano scomparsi in mare. Pinna era stato ritrovato 24 ore dopo su una spiaggia di Marritza, in condizioni critiche. Mentre il cadavere di Calvia era stato recuperato in un'insenatura vicino a Castelsardo. L'autopsia sul corpo aveva rilevato la presenza di politraumi. Lesioni che potrebbero non essere compatibili con gli urti sugli scogli.