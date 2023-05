Play off scudetto, Alessia Orro è in finale con la sua squadra

Alessia Orro è stata ancora una volta protagonista nella vittoria della sua squadra, Vero Volley Milano, contro Scandicci. Un successo che dà accesso diretto alla finale dei play off scudetto. La palleggiatrice della Nazionale, originaria di Narbolia, è stata scelta ancora una volta come titolare. In Finale Scudetto sarà sfida a Conegliano, come in Finale di Coppa Italia e come la passata stagione. Una sfida tutta da vivere che inizierà sabato 6 maggio, alle ore 20.45 in Veneto per Gara 1, poi martedì 9 maggio sarà Gara 2 all’Arena sempre alla stessa ora.