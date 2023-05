Playoff scudetto, una grande Dinamo strapazza Venezia 55 a 81

Una partita perfetta, chiusa con un distacco abissale (26 punti): la Dinamo rimette in gioco i quarti di finale dei playoff e dopo la sconfitta su misura di gara 1, ora è pronta a dare battaglia in gara 3. Dopo il PalaTaliercio di Mestre, si giocherà a Sassari dove i biancoblù potranno contare sul sostegno dei propri tifosi.

Questi i parziali: 22-20, 36-37, 46-57 e infine 55-81. Dinamo superiore anche nei tiri liberi: 13/15 per Sassari contro 10/20 per Venezia. Tra i veneti, 10 punti per il grande ex, Marco Spissu, altrettanti per Parks. Nella Dinamo in evidenza Diop (20 punti), Dowe (14), Jones (12) e Robinson (12).