Playoff serie B, in poche ore venduti 5mila biglietti

Oltre cinquemila biglietti già venduti in poche ore per la gara di sabato 27 dei playoff per la serie A tra Cagliari e Venezia. Ufficializzato anche l'orario del fischio di avvio alla Domus: si comincerà alle 20.30.

Da mercoledì spazio alla vendita libera, anche presso il ticket service di Piazza L'Unione Sarda.

Nel giorno della partita, se ci saranno ancora posti disponibili, da due ore prima dell'inizio della gara sarà aperto anche il botteghino stadio lato Tribuna Nord.

Si tratterà di un turno preliminare in gara unica, in caso di parità al termine dei novanta minuti si disputano i supplementari; in caso di ulteriore parità si qualifica alle semifinali la squadra con una migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare, in questo caso il Cagliari.