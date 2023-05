Premiato il film di Pau sul rogo del Montiferru

Prima la devastazione del fuoco, che nel 2021 ha colpito le foreste del Montiferru; poi la ressurrezione della natura e dell'uomo al suo interno nel susseguirsi delle stagioni. il racconto della morte e della rinascita, insomma, che trovano spazio nel film “L’ombra del fuoco – S’umbra ‘e su fogu” di Enrico Pau, ha ottenuto il Premio Antropocene assegnato dal Museo della Scienza di Trento (MUSE) nell’ambito del Trento Film Festival, in svolgimento in questi giorni. La narrazione di Pau ha convinto la giuria che ha voluto assegnare il riconsocimento al regista sardo con questa motivazione: “L’ombra del fuoco sottolinea il forte legame dell’umanità con la terra e gli altri viventi che la popolano. Emergono i sentimenti non solo di chi quella terra la cura, ma anche degli animali e delle piante che hanno subito il dramma dell’incendio. La fine di quel paesaggio locale, stravolto dal fuoco, rimanda alla fine del Mondo nel senso della fine del conosciuto, del familiare, come accade globalmente nell’Antropocene”.