Procacciatore d'affari denunciato per truffa aggravata

Un procacciatore d'affari che stipula contratti per una nota società telefonica è stato denunciato nel Sud

Sardegna per truffa aggravata. L'indagine è partita dopo la querela sporta da una donna di 72 anni, amministratrice unica di una società di Guspini, che con l'indagato, un 32enne di Tempio Pausania, aveva stipulato un contratto e aperto un'utenza telefonica. L'uomo è accusato di aver usato i documenti della cliente per attivare 12 sim card della società telefonica mai richieste dalla donna, alla quale sono state recapitate tre fatture, dell'importo totale di 3.660 euro, per utenze di cui era del tutto ignara.