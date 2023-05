Processo Grillo jr, in aula a Tempio consulente informatico

Si preannuncia un'udienza fiume quella in programma oggi nel Tribunale di Tempio Pausania al processo che vede imputati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Nella decima udienza, a porte chiuse, è stato chiamato a deporre il consulente informatico della Procura che ha acquisito video, foto e scambi di messaggi e telefonate dagli apparecchi degli imputati e della presunta vittima della violenza sessuale avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, all'interno della villetta di proprietà della famiglia del fondatore del Movimento 5Stelle, Beppe Grillo, a Porto Cervo, dopo una serata trascorsa in discoteca. Verranno passati al vaglio sia del pool di avvocati della difesa degli imputati, che di quelli nominati dalla giovane studentessa italo-norvegese, tutti i dati estrapolati dai telefoni ed esaminati dal consulente informatico che verranno acquisiti come prove di notevole rilevanza. La presunta vittima dello stupro, invece, verrà sentita in aula tra ottobre e novembre.