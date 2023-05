Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori non decolla. L'allarme dei sindacati

In Sardegna sono oltre 58 mila le persone prese in carico dal programma Gol -Garanzia Occupabilità Lavoratori- previsto dal Pnrr a favore di beneficiari del reddito di cittadinanza del Naspi, di disoccupati di lungo periodo, donne e persone svantaggiate.

Per il 2022 erano previsti 22 milioni di euro, il doppio nel 2023 e nel 2024, ma "in oltre 11 mesi sono pochissimi gli avvisi, i tempi e la complessità delle procedure burocratiche hanno rallentato o addirittura impedito la possibilità, per il sistema delle agenzie formative accreditate, di dare risposte ai tanti target di utenza".

Lo segnalano le segreterie regionali confederali di Cgil, Cisl e Uil e le associazioni di rappresentanza delle agenzie formative accreditate Asaf, Cesfop e Coreform, che hanno proclamato lo stato di agitazione. Denunciano un "conclamato stato di sofferenza del sistema della formazione e delle politiche attive per il lavoro", a causa di "una persistente carenza di programmazione e di attuazione con tempi certi e definitivi da parte dell'amministrazione regionale".

Nei prossimi giorni sarà annunciata una manifestazione a Cagliari davanti all'assessorato regionale del Lavoro.