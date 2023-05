Protesta dei ricercatori Crs4: "Riorganizzazione centralistica"

Sciopero e sit-in di protesta a Cagliari - questa mattina - dei lavoratori e ricercatori del Crs4 - centro ricerca sviluppo, controllato dalla regione tramite l'agenzia Sardegna ricerche. La protesta è stata indetta dalla Fiom Cgil , coinvolge 120 dipendenti che contestano le scelte unilaterali dell'amministratore delegato, Giacomo Cao. Da qui la richiesta di intervento dell'assessorato regionale di riferimento, quello alla Programmazione. Striscioni, fischietti e bandiere in via Cesare Battisti, possibile un incontro con il capo di gabinetto.

Un clima teso da tempo per i ricercatori: fisici, chimici, ingegneri che contestano la scomparsa di interi settori poi riorganizzati in molto centralistico con il risultato - sostengono - di sospendere attività svolte per anni. A rischio - secondo i manifestanti e il sindacato - c'è il futuro stesso del centro di ricerca compromesso dal mancato dialogo con i vertici.