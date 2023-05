Pubblicato il bando di gara per il nuovo porto commerciale di Cagliari

E' stato pubblicato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna il bando di gara per il nuovo porto commerciale di Cagliari, che sorgerà nella sponda ovest del Porto Canale. L'importo è di 298 milioni di euro di cui 99,35 milioni finanziati dal PNRR. Le offerte potranno essere presentate entro le 12 del 19 giugno. L’aggiudicazione è prevista in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; previste premialità per l’abbattimento dei tempi di realizzazione.

Il servizio di Lorenzo Manunza con l'intervista a MASSIMO DEIANA (PRES. AUTORITà PORTUALE MARE DI SARDEGNA).