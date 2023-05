Qualità della vita: Cagliari super per i bambini, Oristano ideale per gli anziani

Per i bambini Cagliari è la città migliore della Sardegna, nella provincia di Sassari vivono meglio i giovani, il territorio di Oristano è più adatto agli anziani. Questo emerge dalla terza edizione dell'indagine sulla qualità della vita per le tre fasce d'età pubblicata dal 'Il Sole-24 Ore' e presentata al festival dell'economia di Trento.

I territori sardi in linea generale non brillano rispetto al resto d'Italia ma Cagliari ad esempio è al 31esimo posto in italia, prima tra le province del mezzogiorno, per qualità della vita dei bambini. Il territorio di Cagliari spicca per numero di pediatri e per incidenza percentuale della retta della mensa della scuola primaria sul reddito pro capite.