Quartu, attentato incendiario a un negozio di abbigliamento

Un negozio di abbigliamento di Quartu Sant'Elena è stato dato alle fiamme nella notte. L'attentato è avvenuto intorno all'una, in via Eligio Porcu. I malviventi hanno versato del liquido infiammabile, forse della benzina, sulla saracinesca dell'ingresso e poi sono fuggiti. L'incendio non si è propagato e si è spento autonomamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu. In corso le indagini per rintracciare i responsabili, la polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.