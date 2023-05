Raimond, sogno scudetto rinviato

Pallamano maschile. Sfuma per ora il sogno scudetto. Contro il Fasano, la Raimond è stata sconfitta per 32 a 26. Ai sassaresi bastava un pareggio per portarsi a casa la stagione ma durante la gara non sono mai riusciti ad imporsi. Sabato ancora in Puglia gara3, l'ultimo atto.

Grazie ad una grande difesa e ad un attacco preciso i pugliesi sono riusciti a conservare il vantaggio fin dai primi minuti. Alla fine del primo tempo il Fasano avanti 16 a 10. Nella ripresa ancora Raimond che tenta di inseguire i padroni di casa. Una fiammata che porta i sassaresi dal -7 (22-15) al -4 (25-21) ma alla fine il Fasano chiude il match sopra 32-26. Sabato alle 20 la bella tra le due squadre e stavolta al Fasano basta anche un pareggio.