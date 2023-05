Rifiuti in Via San Paolo, la polizia locale sequestra due terreni

Rifiuti di ogni genere, carcasse d'auto, elettrodomestici e anche amianto. È quanto hanno rinvenuto i carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale e la polizia locale di Cagliari in via San Paolo. L'intervento ha portato al sequestro preventivo di due terreni privati. Sotto chiave è finito anche un furgone in disuso che era stato riempito di eternit. Il blitz è scattato nella tarda mattinata e ha visto coinvolti una trentina tra militari e agenti. Bloccati anche tre cittadini extracomunitari che erano sprovvisti di permesso di soggiorno: saranno fotosegnalati e sarà loro consegnato il foglio di via dall'Italia.