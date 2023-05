Sabato e domenica bagnati dalla pioggia. Allerta gialla della protezione civile

In Sardegna si annuncia un fine settimana all’insegna della pioggia che oggi ha fatto capolino in diverse zone dell'Isola fra cui il Cagliaritano, il Sulcis e il Nuorese. Secondo le previsioni di Arpas Sardegna, sabato il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con temperature minime in lieve aumento e massime in lieve calo. Nuvole saranno presenti anche domenica con possibili temporali e cumulati deboli in mattinata. Dalle 12 di oggi e sino alla mezzanotte, la protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nei territori di Flumendosa, Flumineddu e Gallura.

Per i giorni successivi la tendenza indica una diminuzione delle temperature minime che aumenteranno martedì, giorno in cui le massime subiranno un lieve calo nel secondo giorno della settimana.