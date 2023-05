Salvini promette interventi sulle strade sarde

Sbloccare e accelerare alcuni lavori particolarmente rilevanti per l'isola come la Sassari-Alghero, la Ss130, la Olbia-Palau, la Ss 125. Il ministero dei Trasporti, in collaborazione con il presidente della Giunta Christian Solinas, ha promesso un pacchetto di interventi rivolti alla Sardegna, che saranno seguiti da tecnici del ministero. La novità è emersa durante un incontro al ministero delle Infrastrutture tra il ministro Matteo Salvini e l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu. Sul tavolo c’è anche un piano di interventi per favorire la mobilità interna e ridurre l’alto tasso di incidenti in alcuni tratti stradali particolarmente pericolosi. All’incontro erano presenti anche il viceministro Edoardo Rixi e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.