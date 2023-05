Al via a Sardara una due giorni di iniziative per rilanciare i punti di forza di un territorio la cui storia si intreccia non soltanto con il patrimonio storico già noto, come l'area archeologica di Sant'Anastasia, ma anche con quella mineraria. Ed è a partire dalla riscoperta di questi sentieri che si apre l'incontro di sabato mattina al Cineteatro a cui seguirà la mattina dopo una escursione proprio ai piedi del Castello di Monreale.