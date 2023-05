Sardegna, imprese in crisi per aumento prezzi e meno profitti

La crisi energetica ha impattato duramente sulle 95mila imprese sarde di piccole e medie dimensioni, con una escalation dei prezzi dell'elettricità e del gas che ha provocato una impennata dei costi per le micro e piccole imprese di oltre 900milioni di euro nel 2022, determinando un aumento del +147,1% rispetto al 2021. Per continuare essere presenti sul mercato e a lavorare, le piccole e medie realtà hanno adottato sei soluzioni: aumento dei prezzi, riduzione dei margini di profitto, autoproduzione di elettricità, efficientamento di impianti, rinegoziazione dei contratti e, purtroppo, anche la riduzione e la sospensione dell'attività. E' questo ciò che emerge dall'analisi effettuata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sulla propensione delle imprese sarde a reagire a questi fattori contrari. L'analisi ha anche dimostrato come le piccole realtà abbiano una buona propensione ad investire, unita a una forte richiesta di lavoro stabile e qualificato. Sono questi i due fattori principali che hanno consentito al comparto affrontare le difficoltà e mantenere un sentiero di crescita nel primo semestre del 2023.

Confartigianato ricorda anche che l'incidenza media delle bollette di gas ed elettricità nei bilanci delle aziende è passata dal 15,8% del 2021 al 28,1% dello scorso anno, di fatto raddoppiando. Ciò ha significato che, mediamente, l'energia è diventata una delle spese più importanti per le imprese artigiane sarde già alle prese con la stretta monetaria, l'aumento dei prezzi delle materie prime e la mancanza di manodopera.