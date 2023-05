L’azzurro Giulio Zeppieri è stato sconfitto al terzo set dall’americano Ben Shelton per 6/4, 4/6, 7/5, nei quarti di finale del Sardegna Open in corso a Cagliari. Ora spazio alle semifinali a partire dalle 15. Il francese Umber affronterà il colombiano Galan, mentre Shelton scenderà in campo contro il serbo Laslo Djere.