Sciopero scuola, manifestazione in piazza Castello

Sciopero nazionale e manifestazione anche in Sardegna contro le prove Invalsi, ma anche per denunciare i problemi delle scuole. L'appuntamento è fissato a Sassari il 5 maggio alle 10 in piazza Castello.

Nel mirino dei Cobas scuola "gli inutili e dannosi quiz, le "competenze" addestrative e l'autonomia differenziata". Ma i comitati di base chiedono "un significativo rinnovo economico del contratto nazionale", "una vera stabilizzazione del precariato", "la riduzione del numero di alunni per classe con la copertura di tutti i vuoti in organico del personale docente e Ata".

Tra le richieste anche un piano di investimenti di edilizia scolastica, "una vera democrazia sindacale e contro gli accordi che limitano il diritto di sciopero". In piazza anche per lo sviluppo della lingua, della cultura e della storia della Sardegna. E contro "la proposta di tutoraggio" degli insegnanti e la riforma in tema di reclutamento e formazione degli insegnanti", i progetti blindati del PNRR sulla scuola e la digitalizzazione selvaggia, il vincolo triennale, il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage e per l'abolizione della loro obbligatorietà.