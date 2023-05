Sciopero trasporto aereo, domani 8 voli cancellati da Ita tra Cagliari e Alghero

Giornata di sciopero anche in Sardegna dei lavoratori dell'handling aeroportuale venerdì 19 maggio. Incroceranno le braccia per quattro ore contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale. Disagi in vista anche per i passeggeri sardi con otto voli già cancellati da Ita tra Cagliari e Alghero. “Come Cgil Cisl e Uil abbiamo dichiarato questa prima azione di protesta in quanto il contratto di categoria è scaduto da 7 anni ed al tavolo del rinnovo le associazione datoriali hanno proposto un rinnovo aumenti ridicoli e senza nessun recupero di quanto perduto negli anni - scrivono in una nota Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Sardegna - Hanno portato al tavolo delle trattative un rinnovo fortemente al ribasso e penalizzante per i lavoratori del settore. La situazione è divenuta inaccettabile. Dobbiamo arrivare quanto prima ad un rinnovo contrattuale serio e congruo, che riporti dignità e potere di acquisto alle lavoratrici e lavoratori che ogni giorno lavorano presso lo scalo aeroportuale con professionalità e serietà”.