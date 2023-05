Scontri fuori dallo stadio, tifosi assaltano un pullman

Scontri fuori dallo stadio circa un'ora prima della gara tra Cagliari e Palermo. Un gruppo di tifosi ha tentato di assalire un pullman con a bordo supporter siciliani. La Polizia in tenuta antisommossa è subito intervenuta ed è riuscita a far rientrare l'allarme. Sono poi intervenuti i Vigili del fuoco per fermare un principio di incendio fuori dallo stadio provocato dai fumogeni lanciati durante gli scontri. I tifosi del Palermo sono dentro lo stadio ma non sugli spalti e sono sotto sorveglianza degli agenti antisommossa

LE IMMAGINI DEGLI SCONTRI