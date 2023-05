Scrive sui social "sono latitante": arrestato dai carabinieri

Sui social si faceva chiamare Totò Riina. E scriveva "'Sono un latitante haaahaha...'. Era irreperibile ma doveva scontare una condanna definitiva a 4 anni e 9 mesi di

reclusione.

Un 23enne della provincia di Sassari, ricercato per reati commessi nel giugno 2016 quando era detenuto nel carcere minorile di Quartucciu, è stato arrestato a Olbia dai carabinieri della compagnia di Ozieri.

Il giovane aveva partecipato, con altri reclusi, alle sevizie inferte a un compagno di cella e incendiato mobili e suppellettili, per creare un diversivo e fuggire.

Per questi fatti la sezione per i minorenni della Corte d'appello di Cagliari aveva pronunciato ai primi di maggio una sentenza di condanna definitiva a suo carico.

La latitanza si è conclusa a Olbia, in via Veneto. I militari lo hanno fermato mentre camminava con il volto in parte coperto dal cappuccio di una felpa. Ha provato a nascondere la sua identità, ma è stato riconosciuto dal comandante della stazione dei carabinieri del suo paese d'origine.

Ora è rinchiuso in una cella a Bancali.