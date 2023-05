"Sensi di colpa sempre in agguato ma non deve vincere il male"

“Cara Tefta, leggo che hai un altro bambino. Forse avrai già pensato che vivere non ha più senso, una madre che sopravvive a un figlio esiste, ma non vive. Però lo devi a lui, al tuo bambino. Lo devi a lui e a te stessa. Tienilo stretto più che puoi, e custodisci i ricordi di tua figlia come fossero pietre preziose”. E' questo il passaggio finale della lettera scritta da Paola Piras e pubblicata nell'edizione i oggi, lunedì 8 maggio, dal Corriere della Sera. Paola Piras l'11 maggio 2021 a Tortolì aveva perso il figlio, ucciso a coltellate da Masih Shahid (ex compagno della donna): Mirko, 19 anni, si era frapposto fra l'assassino e la madre per difenderla. Shahid è stato condannato all'ergastolo in Corte d'Assise a Cagliari il 15 febbraio scorso.

La donna è intervenuta dopo un altro fatto di cronaca, la morta di Gessica Malaj, 16 anni, uccisa a coltellate per mano del padre in provincia di Foggia: anche in questo caso nel tentativo di difendere la madre dalla furia dell'omicida (che ha ucciso anche l'uomo che riteneva l'amante della moglie). Nella lettera, raccolta dal quotidiano e pubblicata a pagina 11, parla dei sensi di colpa che “sono un tormento un agguato perenne e sarà impossibile riuscire a scacciarli per sempre, ma bisogna provarci. Sennò avrebbe vinto due volte il male”.

Un pensiero anche ai carnefici: "Ho pensato tante volte, a questo tipo di uomini. Non siete capaci di reggere l'abbandono? (…) Rivolgete a voi stessi il male che avete dentro, oppure fatevi aiutare a liberarvene.