Sergio Nuvoli nominato nominato componente del Comitato nazionale media e minori

Il presidente del Corecom Sardegna Sergio Nuvoli é stato nominato componente del Comitato nazionale media e minori. L'ha deliberato all'unanimità il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corecom delle Regioni e delle Province autonome italiane, presieduto da Antonio Donato Marra.

Il Comitato, di 15 componenti, verifica l'applicazione del Codice, istituito al Ministero delle imprese e del made in Italy e nato dalla volontà delle emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali, di migliorare la qualità delle trasmissioni

dedicate ai minori, per aiutare le famiglie ed il pubblico più giovane a un uso corretto della televisione e per sensibilizzare chi produce i programmi alle esigenze dei minori. I profili di violazione più spesso rilevati riguardano la violenza, la volgarità, l'offesa alla dignita' della persona. Quanto al genere di programmi, le violazioni riscontrate hanno riguardato film, fiction, talk show, reality show, programmi d'intrattenimento, informazione.