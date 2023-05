Sfida in carrozzina contro le barriere architettoniche

Sarà l'unica donna in tour Sabrina Pili, cagliaritana di 57 anni in carrozzina per una patologia. Si appresta a percorrere un lungo percorso in Veneto di oltre trecento chilometri in 8 giorni, da venerdì 19 maggio tra le bellezze d'Italia.

In alcune tappe sarà affiancata da scolaresche. E tra le visite ci saranno quelle ad unità spinali.

L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di abbattere le barriere architettoniche, negli spazi aperti ma anche in ristoranti e hotel.

L'iniziativa ha il patrocinio dei ministeri del Turismo e della Salute. Consentirà in futuro ai portatori di disabilità di vivere la medesima esperienza negli stessi luoghi.

Il viaggio è organizzato da Klick's on ways. Sabrina partirà insieme ad altri otto compagni di viaggio da Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. Ultima tappa a Venezia, piazza San Marco.