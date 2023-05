Si è costituito l'uomo che ha forzato il posto di blocco ed è scappato

Si è costituito Costantino Contena, 40 anni, l'uomo che questa mattina ha forzato un posto di blocco all'ingresso di Nuoro dando vita ad un inseguimento nelle strade cittadine a cui è seguito un conflitto a fuoco in cui è rimasto leggermente ferito un agente. Bloccato in piazza Indipendenza, il conducente si è dato alla fuga ma dopo poche ore -convinto dal suo legale - ha deciso di costituirsi. Contena, pregiudicato per reati di droga, era fuggito a piedi ed è stato individuato grazie anche alle telecamere di sorveglianza. Numerose nella zona tra Comune, Questura e Prefettura.