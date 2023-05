Stintino minacciata dall'erosione

Un modello innovativo per studiare gli stretti e l’erosione delle coste. Lo ha sviluppato un team di ricercatori del Cnr, delle Università di Sassari e di Cagliari e di ENEA. L'obiettivo è capire la circolazione marina, l’evoluzione delle spiagge ed indagare le cause dell’erosione costiera, in special modo nel mar Mediterraneo. Fra queste anche la spiaggia di Stintino.

In particolare, è stato indagato lo Stretto degli Asinelli, che separa il mare della Sardegna dal golfo dell’Asinara. Un fondale caratterizzato da una complessa e intrecciata distribuzione di rocce, sabbia, prateria di Posidonia oceanica e mutevoli sistemi di dune sottomarine.

Nello specifico, lo studio della circolazione delle correnti ha rivelato la causa dell’erosione della spiaggia di Stintino (La Pelosa), davanti allo stretto, sempre più colpita dagli effetti del cambiamento climatico e, negli ultimi 30 anni, da una crescente erosione: in pratica la sua estensione e la sua forma variano in base all’innalzamento del livello del mare, alla prateria sottomarina di Posidonia, ma anche al regime dei venti. Quest’ultimo può generare la perdita di sabbia dalla spiaggia quando i granelli vengono trasportati a ovest, verso un canalone che li fa depositare a profondità di 15-30 m, da dove poi non riescono più a risalire. Grazie all’approccio metodologico messo in campo i ricercatori sono dunque riusciti a ricostruire la vera e propria ‘storia evolutiva’ di questo ambiente molto particolare e potranno contribuire alla riqualificazione ambientale del sistema spiaggia-duna di Stintino.