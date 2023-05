Struttura fatiscente e pericolante sequestrata a Oristano

Un immobile fatiscente è stato sequestrato dal personale del Corpo forestale in località Brabau, vicino al primo pontile sul lungomare di Torre grande, a Oristano. La struttura, come hanno accertato i forestali, era pericolante e "costituiva un serio pericolo per coloro che accedevano al suo interno attraverso un grosso varco creato dal crollo di un cancello posto all'ingresso". Dentro il fabbricato sono stati rinvenuti vari rifiuti, tra i quali anche lastre di cemento contenenti amianto. Tutta l'area è stata sequestrata. Sotto chiave è finito anche un pozzo poco distante, nascosto tra le sterpaglie e privo di qualsiasi barriera di protezione.