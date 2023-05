Studentessa di Ussana alle finali del premio Leopardi

Un risultato di grande prestigio per il liceo artistico e musicale “Foiso Fois” di Cagliari, che conferma l’importanza di voler offrire una solida formazione umanistica, musicale e artistica.

Così l’alunna Benedetta Martis di Ussana della quarta B Grafica della sede di via Bixio a Pirri ha vinto la finale regionale del premio nazionale dedicato a Giacomo Leopardi giunto alla sesta edizione. Ora la studentessa parteciperà alla finale nazionale che si svolgerà il 1 giugno a Recanati e rappresenterà l’intera Sardegna in questo prestigioso premio letterario.

Sarà accompagnata dalla docente di lettere Marcella Frau, che ha curato con grande attenzione la preparazione dell’alunna. ‘La studentessa si è aggiudicata il primo posto nella prova regionale, tenutasi all’Istituto Meucci di Cagliari. Nella stessa fase si è brillantemente cimentato anche un altro allievo del nostro liceo, Daniele Melis. Un’altra conferma dell’impegno che i nostri studenti da sempre manifestano in occasione di iniziative, progetti e competizioni di ambito regionale o nazionale. Un grande in bocca al lupo a Benedetta che andrà a Recanati per la competizione finale, dove avrà l’onore e l’onere di rappresentare tutta la Sardegna’.