Sul pc video e foto pedopornografici. Giovane cagliaritano ai domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo cagliaritano per detenzione e diffusione di materiale di pornografia. L'indagine, inizialmente condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova, ha consentito d'individuare il giovane il quale, attraverso alcuni social network, intratteneva chat di natura pedopornografica con un utente riconducibile alla città di Genova, scambiando immagini e video che immortalavno bambini anche molto piccoli, di età compresa tra i 2 e i 6 anni. L'indagine è poi proseguita a Cagliari dove gli agenti hanno eseguito la perquisizione dell'abitazione del presunto pedofilo e hanno sequestrato pc e altri supporti informatici sui quali è stata rinvenuta un'ingente quantità di video e fotografie di natura pedopornografica. Per questo motivo è scattato l'arresto in flagranza di reato. L'analisi dei contenuti multimediali ha consentito di delineare l'interesse ossessivo del giovane per la pedopornografia, evidenziato dal continuo download, condivisione e successiva cancellazione del materiale illecito e quindi di appurare che l'indagato ha consapevolmente acquisito, detenuto e scambiato in rete numerosissimi files di natura pedopornografica. L'uomo è stato condotto, su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, nel carcere di Uta. Il G.I.P. ha poi convalidato l'arresto e disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.