Sventato tentativo di imbarco clandestino al porto di Olbia

Il personale della Security portuale dell’AdSP del Mare di Sardegna ha sventato un tentativo di imbarco clandestino ad opera di un minorenne di origine algerina, ma con documenti italiani, sulla nave in partenza dal porto di Olbia per quello di Livorno. Il giovane, intorno alle 21, è stato individuato dal personale di servizio mentre tentava di salire a bordo del traghetto aggrappato al pianale di un semirimorchio. Da un controllo delle immagini di videosorveglianza, è risultato che lo stesso ragazzo, nei giorni scorsi, aveva già provato ad eludere i controlli dell’AdSP tentando di scavalcare le recinzioni a delimitazione dell’area ad accesso ristretto. Il giovane è stato, quindi, consegnato alla Polizia di frontiera per le operazioni di identificazione. Si tratta dell’ennesimo tentativo di imbarco clandestino nei porti sardi. Per questo motivo, soprattutto in vista della stagione estiva, l’Ente ha già intensificato i controlli dei mezzi in imbarco e nei piazzali di sosta dei semirimorchi.