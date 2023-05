Tennistavolo femminile, 4 Mori Cagliari sul tetto d'Europa

Storica vittoria per le ragazze della 4 Mori Cagliari che hanno conquistato la Europe Cup. Un successo inaspettato, arrivato al termine di una finale durissima disputata sul campo dell'SH ITB Budaörsi Sport Club (Ungheria). Ma mentre le atlete hanno trionfato in Europa, sono retrocesse in Italia arrivando ultime nel campionato di A1. L’inedita conquista europea comunque inorgoglisce anche il comitato regionale Fitet:

"I complimenti al Quattro Mori Cagliari sono doverosi – dice il presidente Simone Carrucciu – innanzi tutto per l’aver saputo individuare un mix di atlete brave anche ad amalgamarsi nel miglior modo possibile; e questo è un aspetto di non poco conto. Un grande plauso alla va alla società, ai tecnici e ai dirigenti, per questo eccezionale risultato. La speranza è che si possa continuare a seminare scompiglio nel vecchio continente come già da tempo Quattro Mori e altre formazioni sarde stanno facendo con passione e impegno”.