La squadra femminile del tennistavolo Sassari è in A2. Un risultato ottenuto grazie alla vittoria dei playoff nel concentramento di Terni. La squadra allenata da Sandro Poma ha vinto ieri (domenica) il girone S, quello finale. Per le atlete sassaresi nessuna sconfitta stagionale ma 9 vittorie e un pareggio in campionato e 2 vittorie e 2 pareggi nei playoff. Anche la squadra maschile disputerà il campionato di A2 così come la formazione paralimpica.