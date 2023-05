Tiziano Ferro sbarca nell'isola, il 16 luglio data unica a Pula

Si arricchisce il cartellone dei grandi concerti in arrivo nell'isola nella stagione estiva alle porte. Il 16 luglio alle 21,30 la Forte Arena di Santa Margherita di Pula ospiterà il concerto di Tiziano Ferro, unica data sarda dell'attesissimo tour “TZN 2023” del cantautore di Latina, che da pochi giorni ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Destinazione Mare”, definito dall'artista “un inno alla vita nuova”. Le prevendite per lo show inizieranno domani, martedì 9 maggio alle 12, sui circuiti online e nei punti vendita abilitati.

Il live di Tiziano Ferro è solo l'ultimo tassello in uno scenario che si annuncia di giorno in giorno più animato per l'estate musicale nell'isola. Fra i nomi più attesi, i Black Eyed Peas, pronti a esibirsi a Olbia il giorno di Ferragosto per l'edizione 2023 del Red Valley Festival: con loro, fra i tanti artisti in arrivo per i quattro giorni della kermesse gallurese, anche Lazza, Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31, Sfera Ebbasta, Tananai, Mara Sattei.

E poi ancora gli Skunk Anansie il 16 giugno a Cagliari, Samo il 1° luglio sempre a Cagliari, Francesca Michielin il 2 agosto ad Alghero (dove suoneranno anche Gianni Morandi il 30 luglio, i Verdena il 4 agosto, Piero Pelù il 13 e Mr. Rain il 16), Fabri Fibra il 18 agosto ad Arbatax, Biagio Antonacci il 22 luglio sempre ad Alghero, Gigi D'Alessio il 29 luglio a Pula. E grande è l'attesa anche per la trentaseiesima edizione del festival “Time in Jazz” diretto da Paolo Fresu e in programma a Berchidda fra l'8 e il 16 agosto: fra i nomi in cartellone, Malika Ayane, Tullio De Piscopo, Colle Der Fomento, Kaos e Dj Craim.