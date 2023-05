Sindaco polacco precipita dalla finestra della sua stanza in un hotel a Cagliari

Era seduto sul davanzale della finestra al terzo piano dell'albergo dove soggiornava, in pieno centro a Cagliari - nel quartiere Marina quando avrebbe perso l'equilibrio ed e' quindi precipitato nel cortile interno che si affaccia sul Largo Carlo Felice. Un volo di circa quindici di metri che gli è stato fatale. E' morto così sul colpo - secondo la prima ricostruzione della polizia - Radoslaw Ostalkiewicz, sindaco di 44 anni di Javorze - paese di seimila abitanti quasi al confine con la Slovacchia.

Era arrivato ieri mattina insieme ad altri colleghi e imprenditori - un gruppo di 23 persone - per alcune visite istituzionali. Tutti dormivano nello stesso hotel dove ora c'è il massimo riserbo.

L'episodio è avvenuto attorno alle due di notte, a dare l'allarme un passante, un cittadino straniero che ha sentito il tonfo. Da lì l'arrivo della polizia con gli agenti della volante e della squadra mobile, dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del 118. Ma purtroppo l'uomo era già deceduto. Contattata anche la proprietaria dell'albergo arrivata in piena notte. Per gli inquirenti - coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro - prevale la pista dell'incidente avvenuto alla fine di una serata trascorsa fuori dalla delegazione straniera. Al vaglio le immagini delle telecamere.

In mattinata gli interrogatori dei connazionali, mentre la stanza è stata posta sotto sequestro.