Tre giorni di Harpissima con la star internazionale Boldachev

Con Harpissima per tre giorni la musica sarà protagonista a Cagliari con la star internazionale Alexander Boldachev. Partirà venerdì 5 e si concluderà domenica 7 maggio a Sa Manifattura l'evento dedicato all'arpa che prevede concerti, momenti di approfondimento e un'esposizione di diversi esemplari dello strumento. Cagliari è una delle cinque città italiane (insieme a Noventa Padovana, Roma, Matera, Bressanone) scelte per l'edizione 2023 della manifestazione che si svolge ormai da più di vent'anni. La direzione artistica dell'evento è affidata all'affermata arpista e insegnante Tiziana Loi, in collaborazione con l'associazione musicale Arpeggiando.