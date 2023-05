Tre punti d'oro, doppietta rossoblù con Deiola e Lapadula

Partito in svantaggio, il Cagliari rimonta e prende altri tre punti per continuare a inseguire il quarto posto. Ospiti avanti al 16': da angolo sponda di Verre e Segre nell'area piccola tocca di destro in rete. Dura 9' il vantaggio, poi da rimessa laterale difesa rosanero sorpresa e sul cross basso di Nández è Deiola, appena spostato mezzala dopo aver iniziato centrale difensivo, a pareggiare di piatto destro. Nella ripresa ingenuità di Marconi: già ammonito, all'11' si prende il secondo giallo entrando in ritardo su Lapadula. Il Cagliari fa valere l'uomo in più al 19', Lapadula salta Mateju al limite e di sinistro incrocia il suo 20° gol in questa Serie B.