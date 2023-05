Trenta editori sardi al Salone del libro di Torino

Tutto pronto a Torino per la 35/a edizione della Fiera del libro, in programma dal 18 al 22 maggio prossimi. La Sardegna sarà la "Regione ospite" su proposta della direzione del Salone Lo stand della Regione aprirà il 18 maggio e coinvolge non solo gli editori ma tutta la filiera del libro, dai bibliotecari ai librai, dagli autori ai traduttori, fino ai giornalisti e ai blogger. Delegata per l'organizzazione la Fondazione Sardegna Film Commission che si avvarrà della collaborazione con l'Aes. Nei 150 metri quadrati, lo stand è posizionato nel Padiglione OVAL - T122-U121 e gli editori sardi ospitati sono circa 30, affiancati dalle istituzioni del parco di Porto conte, dell'Isre e, appunto, della Fondazione Sardegna Film Commission. Nelle giornate dal 18 al 21 maggio, sono in programma ben 10 appuntamenti giornalieri, sei nella giornata di chiusura. Ampio spazio sarà dedicato, anche quest'anno, all'archeologia, con il particolare rilievo dato alla candidatura Unesco delle Domus de Janas (Arte e Architettura della Sardegna preistorica. Le domus de janas e Le case delle fate, l'incanto delle domus de janas) Il programma ha come titolo, "L'isola allo specchio", che richiama la proposta del Salone e la coniuga in modo del tutto peculiare, dando voce all'immaginario letterario, scenico e musicale dell'isola.