Troppa burocrazia per realizzare opere pubbliche

Il 53,3% dei giorni necessari per realizzare opere pubbliche nell’Isola è occupato dai “tempi di attraversamento”, dati dall’intervallo temporale che intercorre tra la fine di una fase e l’inizio della fase successiva, riconducibili soprattutto ad attività amministrative necessarie per la prosecuzione del percorso attuativo di un’opera.

Le fasi sono quelle di progettazione - preliminare, definitiva ed esecutiva - e affidamento. Di conseguenza solo 44,7% del tempo è impiegato nella fase di effettivo realizzo dei lavori.



Nella classifica stilata tra regioni, l’Isola è al sesto posto per “tempi attraversamento”: appena sotto la media nazionale del 54,3%. E’ ciò che emerge dal report, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, sul “Peso della burocrazia nell’Isola” che, attraverso i dati della Commissione Europea e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, ha analizzato il peso dei processi gestionali della Pubblica Amministrazione su imprese e cittadini.

Emblematico, fa notare Confartigianato, ciò che è accaduto sul Superbonus 110%. Se gli incentivi fiscali per l’edilizia hanno supportato la ripresa dopo la pandemia, i loro effetti positivi sono stati ritardati e depotenziati a causa dello stillicidio di modifiche normative, un vero incubo per imprese, professionisti, amministratori di condomini e famiglie.



L’analisi svolta dalla Direzione Politiche Fiscali di Confartigianato, aggiornata ad aprile 2023, delinea una ragnatela burocratica di 248 interventi su cessioni e sconto per le detrazioni fiscali edilizie e superbonus: nel dettaglio si tratta di 37 interventi legislativi distribuiti su 19 differenti leggi, decreti legge e decreti ministeriali. Inoltre, si sommano 10 provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate e 201 documenti di prassi.

Lo snellimento delle procedure burocratiche è uno dei target affidati dal PNRR al dicastero della Pubblica amministrazione. L’obiettivo finale è quello di arrivare allo sfoltimento e alla semplificazione di ben 600 procedure entro il 2026, l’anno entro cui il piano dovrà essere completato.

Per Confartigianato, la semplificazione degli adempimenti a carico degli imprenditori va realizzata con una sola istanza, una sola piattaforma informatica, una sola risposta e un solo controllo.

Secondo i dati della Commissione Ue elaborati da Confartigianato, soltanto il 31% dei cittadini italiani ha fiducia nella Pa, con un divario di 19 punti percentuali rispetto alla media Ue (50%). Una quota che colloca il nostro Paese al penultimo posto tra i 27 paesi dell’Ue, davanti solo alla Grecia (26%).



Siamo nelle ultime posizioni in Europa anche per l’interazione digitale con gli uffici pubblici.