Trovato morto l'allevatore scomparso a Cardedu

E' stato trovato privo di vita il corpo di Stefano Muceli, l'allevatore di 57 anni di Cardedu scomparso il 23 maggio dal suo ovile in località Perdu Pili, da dove si era allontanato per recuperare il bestiame. Il cadavere è stato ritrovato non molto distante dalla sua azienda agricola, nonostante tutta la zona sia stata setacciata per una settimana. L'allarme era stato dato dai familiari di Muceli, dopo che l'allevatore non aveva fatto rientro a casa. Lo cercavano i vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro che avevano allestito vicino all'azienda un posto di comando avanzato, in collaborazione con gli uomini del Soccorso alpino e speleologico, gli uomini della Guardia di Finanza e alcuni volontari.