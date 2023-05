Un nuovo ambulatorio di comunità a Baratili San Pietro

Da venerdì 12 maggio aprirà a Baratili San Pietro un ambulatorio straordinario di comunità territoriale. Il servizio sarà operativo nei locali comunali di via Dante Alighieri ogni venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30, e sarà a disposizione di tutti i cittadini privi di medico di famiglia residenti, oltre che nel comune, anche a Cabras, Nurachi e Riola Sardo.





Attualmente sono 15 gli ambulatori straordinari di comunità attivi in provincia di Oristano: Allai, Ardauli, Baratili San Pietro, Busachi, Fordongianus, Marrubiu, Narbolia, Nurachi, Samugheo, San Vero Milis, Simaxis, Tramatza, Villaurbana, Uras e Zeddiani, per un totale di circa 12.500 cittadini assistiti. L’Ascot di Solarussa, aperto temporaneamente, è stato chiuso con l’arrivo di un nuovo medico di famiglia.