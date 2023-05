Una task force per monitorare la gestione degli aeroporti

L'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro prosegue la sua battaglia contro la fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero e fa approvare dalla giunta una delibera che istituisce una "task force di dirigenti, funzionari ed esperti del settore per monitorare attentamente la gestione dei tre aeroporti sardi". Secondo l'esponente sardista della giunta Solinas è "necessario e urgente procedere con la costituzione di un gruppo interdisciplinare di lavoro in materia di gestione aeroportuale, composto da esperti del settore e da componenti delle strutture regionali competenti, che insieme approfondiscano il tema e svolgano una funzione di supporto e consultiva, di studio e approfondimento". L'obiettivo della 'task force' è la predisposizione di un documento "di analisi e di azioni che, anche con riferimento all'attuale contesto normativo e giurisprudenziale - scrive Moro - rappresenti ed esponga gli adempimenti e le attività necessarie, con particolare riferimento alle funzioni di verifica e tutela degli interessi pubblici di cui la Regione Sardegna è portatrice". Faranno parte del gruppo di lavoro la segretaria generale, il direttore generale della presidenza della Regione e due funzionari da loro designati, il direttore generale dell'assessorato dei Trasporti, il direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'assessorato, il direttore della Sfirs e il responsabile del settore delle partecipate della Sfirs. Il gruppo sarà supportato dall'Avvocatura regionale.