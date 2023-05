Uno spot per superare la paura

Uno spot per contrastare il silenzio e ricordare alle donne vittime di violenze che chiedendo aiuto possono trovare chi le ascolta. Il “Progetto 25 novembre” è stato realizzato in collaborazione con i nove centri antiviolenza che operano nel territorio dell'Isola. Svolgono un attività importante per aiutare le donne in difficoltà, offrendo ascolto e supporto e in qualche caso rifugio sicuro per chi è vittima di maltrattamenti in famiglia. Diffusa anche l'azione di prevenzione nelle scuole fin dalle prime classi di età.