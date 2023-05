Usai stravince a Iglesias

A poco più di metà dello spoglio, il sindaco uscente Mauro Usai può già festeggiare la riconferma al ruolo di primo cittadino di Iglesias, uno dei due comuni con più di 15mila abitanti chiamati al voto in Sardegna. Staccando nettamente gli avversari, Usai raggiunge, con lo spoglio ancora in corso ma con oltre il 50% delle schede scrutinate, il 72,2% delle preferenze grazie al traino delle liste del Pd e delle civiche che fanno capo ad Azione, Articolo 1, Socialisti, Fortza Paris ed ex Udc. Merito del “buon governo” degli ultimi cinque anni, secondo Usai, che però ribadisce come “la soddisfazione più grande” sia quella di "aver riportato le persone a votare, visto il 7% in più di affluenza rispetto alle ultime amministrative". Dietro a Usai, Giuseppe Pes, sostenuto da Riformatori, Lega, Udc, Forza Italia e da quattro civiche con esponenti del M5s, è fermo al 21,92%, mentre l'esponente di Fdi, Luigi Biggio, è inchiodato al 5,7%.